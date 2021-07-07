أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.43374، العملة مقابل الريال الواحد 0.22553
- الدولار: 3.75113، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657
- درهم إماراتي: 1.02122، مقابل الريال الواحد 0.97917
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70972
- دينار أردني: 5.29080، مقابل الريال الواحد 0.18900
- دينار كويتي: 12.45623 مقابل الريال الواحد 0.08028
- دينار بحريني: 9.95055، مقابل الريال الواحد 0.10050
- الريال القطري: 1.03025، مقابل الريال الواحد 0.97059
-الدرهم المغربي: 0.41927 مقابل الريال الواحد 2.38743
- الجنيه المصري: 0.23907، مقابل الريال الواحد 4.18268