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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ ساعة
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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.43374، العملة مقابل الريال الواحد 0.22553

- الدولار: 3.75113، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657

- درهم إماراتي: 1.02122، مقابل الريال الواحد 0.97917

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70972

- دينار أردني: 5.29080، مقابل الريال الواحد 0.18900

- دينار كويتي: 12.45623 مقابل الريال الواحد 0.08028

- دينار بحريني: 9.95055، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03025، مقابل الريال الواحد 0.97059

-الدرهم المغربي: 0.41927 مقابل الريال الواحد 2.38743

- الجنيه المصري: 0.23907، مقابل الريال الواحد 4.18268

المملكة
الدولار
الريال
العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيخين١
لكي يعيدوها ويثبتوها في اذهان وعقول المراهقين وضعاف النوس ويثبتو للعالم ان هاذا من صنع السعودية اصلا ماتفيدنا بشي اوتخليد للاجرام فاشل فاشل وكمان...
عبدالحكيم محمود
من المفترض رفض القصة وعرضها من البداية المجتمع السعودي رافض لمثل هذه النماذج الخطاء من الذي أجاز مثل هذا العمل.
شمس الحقيقة
سبحان الله العظيم
مسفر الغامدي
ماله حل التستر لا تعبون انفسكم وحنبقى البلد المنهوب
بلبل البحر
كلام صحيح 100%

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