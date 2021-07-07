السليمان: "ماذا أستفيد من طرح شخصية إجرامية استحقت عقاب الشرع"

الرياض (صدى):
انتقد الكاتب إبراهيم السليمان، تناول بعض الشخصيات الإجرامية وغيرها وعرضها في شاشات التلفزيون والسينما.
وتساءل السليمان: "ماذا أستفيد من طرح شخصية اجرامية خارجة عن القانون واستحقت عقاب الشرع وافضت الى ربها ورحمته؟".
وتابع: "ماذا استفيد من صناعة رمز للمراهقين ممن بدء بعضهم بتركيب الشيلات وغيرها من صور الاعجابات لهذه الشخصية ونموذجها؟".
يأتي ذلك بالتزامن مع عرض مسلسل "رشاش" وهو عن قصة لمجرم نشط في ثمانينيات القرن الماضي في المملكة، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق بمعاونة مجموعة من اللصوص، وتم إعدامه في 1989م.