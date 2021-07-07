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السليمان: "ماذا أستفيد من طرح شخصية إجرامية استحقت عقاب الشرع"

منذ 53 دقيقة
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السليمان: "ماذا أستفيد من طرح شخصية إجرامية استحقت عقاب الشرع"

الرياض (صدى):
انتقد الكاتب إبراهيم السليمان، تناول بعض الشخصيات الإجرامية وغيرها وعرضها في شاشات التلفزيون والسينما.

وتساءل السليمان: "ماذا أستفيد من طرح شخصية اجرامية خارجة عن القانون واستحقت عقاب الشرع وافضت الى ربها ورحمته؟".

وتابع: "ماذا استفيد من صناعة رمز للمراهقين ممن بدء بعضهم بتركيب الشيلات وغيرها من صور الاعجابات لهذه الشخصية ونموذجها؟".

يأتي ذلك بالتزامن مع عرض مسلسل "رشاش" وهو عن قصة لمجرم نشط في ثمانينيات القرن الماضي في المملكة، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق بمعاونة مجموعة من اللصوص، وتم إعدامه في 1989م.

التلفزيون
المملكة
السينما
السليمان

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 160
منذ 17 دقيقة
طيب
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1602
منذ 8 دقائق
كلام صحيح 100%

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
كلام صحيح 100%
فارس
انت وشدخلك وعرفك بالكورة يابو طقعه ،ولا حنيت لابن عمك المولد القحطاني
عبدالله
يستاهل
عبدالله
طيب
عبدالله
طيب

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