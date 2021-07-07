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فلاح القحطاني : كان من المفترض أن يضم المدرب الشهري فهد المولد

منذ 6 ساعات
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1

التعليقات

فارس
فارس عدد التعليقات : 1
منذ 13 دقيقة
انت وشدخلك وعرفك بالكورة يابو طقعه ،ولا حنيت لابن عمك المولد القحطاني

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
كلام صحيح 100%
فارس
انت وشدخلك وعرفك بالكورة يابو طقعه ،ولا حنيت لابن عمك المولد القحطاني
عبدالله
يستاهل
عبدالله
طيب
عبدالله
طيب

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