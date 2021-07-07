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فيديو.. طيار إيرباص يحاول تجنب الاصطدام بسرب من طيور النورس

منذ ساعة
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فيديو.. طيار إيرباص يحاول تجنب الاصطدام بسرب من طيور النورس

أوسلو (صدى):
ظهرت طائرة إيرباص، في مطار "ألتا" بالنرويج، تحاول تجنب سربا من طيور النورس في السماء.

وأظهر المقطع محاولة الطيار تجنب الاصطدام بسرب الطيور النورس، وذلك بإلغاء الهبوط قبل المدرج.

لكن المحرك الأيمن للطائرة، امتص إحدى الطيور، وهو في الطاقة القصوى أثناء مناورة إلغاء الهبوط.

يذكر أن تاريخ الطيران لا يخلو من حوادث ارتطام الطيور بالطائرات أو دخولها في محركات الطائرات، بما فيها الطائرات الحربية، بسبب قوة شفط الهواء.

ويرى خبراء أنه إذا حدث مثل هذا الأمر مع الطيور كبيرة الحجم، فربما يحلق ضرر كبير بمحرك الطائرة.

اصطدام
النرويج
طيور النورس
طيار إيرباص

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 160
منذ 17 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
كلام صحيح 100%
فارس
انت وشدخلك وعرفك بالكورة يابو طقعه ،ولا حنيت لابن عمك المولد القحطاني
عبدالله
يستاهل
عبدالله
طيب
عبدالله
طيب

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