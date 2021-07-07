"طبيب" بطل الفيديوهات الإباحية مع 20 امرأة في مصر

القاهرة (صدى):
كشفت تحريات الشرطة المصرية عن هوية الشخص الذي ظهر في مقاطع إباحية تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي على يد 4 أشخاص ابتزوه.
وعرفت القضية إعلاميا في مصر باسم "عنتيل الصعيد"، وتم التوصل إلى أن بطل المقاطع التي تم نشرها، يعمل طبيبا، وعمره 43 سنة.
وتبين أنه قام باستئجار شقة سكنية، لاستقبال ضحاياه بمقابل مادي بعيدًا عن منزل الزوجية، ومن بينهن سيدات متزوجات.
وكان 4 أشخاص تسببوا في كشف حقيقة "عنتيل الصعيد" بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من جواله، بعد رفضه الاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التسترعليه.
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