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"طبيب" بطل الفيديوهات الإباحية مع 20 امرأة في مصر

منذ ساعة
907
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"طبيب" بطل الفيديوهات الإباحية مع 20 امرأة في مصر

القاهرة (صدى):
كشفت تحريات الشرطة المصرية عن هوية الشخص الذي ظهر في مقاطع إباحية تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي على يد 4 أشخاص ابتزوه.

وعرفت القضية إعلاميا في مصر باسم "عنتيل الصعيد"، وتم التوصل إلى أن بطل المقاطع التي تم نشرها، يعمل طبيبا، وعمره 43 سنة.

وتبين أنه قام باستئجار شقة سكنية، لاستقبال ضحاياه بمقابل مادي بعيدًا عن منزل الزوجية، ومن بينهن سيدات متزوجات.

وكان 4 أشخاص تسببوا في كشف حقيقة "عنتيل الصعيد" بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من جواله، بعد رفضه الاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التسترعليه.

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مصر
الشرطة
طبيب
الفيديوهات الإباحية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51276
منذ ساعة
يمكن كان يعمل لهن عمليات خاصه

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
كلام صحيح 100%
فارس
انت وشدخلك وعرفك بالكورة يابو طقعه ،ولا حنيت لابن عمك المولد القحطاني
عبدالله
يستاهل
عبدالله
طيب
عبدالله
طيب

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