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الفوزان: لبنان كان مركزا ثقافيا في حضنه العربي وانتكس في حضن الفرس

منذ 14 دقيقة
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الفوزان: لبنان كان مركزا ثقافيا في حضنه العربي وانتكس في حضن الفرس

عادل الحربي (صدى):
علق الدكتور عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان.

وقال الفوزان: "حين كان لبنان في حضنه العربي يرتاده السياح من كل مكان، وشكل مركزا ثقافيا واقتصاديا جاذبا ".

وتابع: "لكنه عندما وقع في حضن الفرس عبر حزب اللات -حزب الله الإرهابي- انتكس ووصل إلى ماوصل إليه من فقر وضعف الخدمات وانهيارالإقتصاد وصار قادته يستغيثون لإنقاذ البلد من مصير مؤلم" مضيفا: "هل رأيتم بلدا امتدت إليه أيادي الفرس وأفلح؟".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها ربما أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية منذ نحو 200 عام، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون أكثر من نصف اللبنانيين الآن تحت خط الفقر.

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المملكة
لبنان
مجلس الشورى
الفوزان
مركز الملك عبدالعزيز للحوار

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51271
منذ 4 دقائق
لبنان كان يسمى سويسرا الشرق الاوسط

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لبنان كان يسمى سويسرا الشرق الاوسط
....
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عمار
يستاهلون السحل في الشوارع قبل الاعدام
احمد
ان اتحادي ولكني لا اتشرف بهذاالمدعو بعارف. الذي يتابع تحليله دائم متناقض
د محمد ماجد بخش
متى تجي الرياض عشان نروح على جدة

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