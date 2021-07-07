غازات مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 149 جزائري

الجزائر (صدى):
في واقعة غريبة، تعرض 149 شخصا في الجزائر للتسمم، أثناء تواجدهم بأحد الشواطيء، وذلك إثر إنبعاث غازات مجهولة المصدر، أصابت جهازهم التنفسي.
وتحوم الشكوك حول باخرة تحمل أبقارا رست بميناء الشلف، حيث أكد والي ولاية شلف، أنه "تم إشعار النيابة العامة بالحادثة، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها، وإرسال عينات لمخابر العاصمة، لإجراء التحاليل اللازمة وفي انتظار ظهور النتيجة".
وظهرت علامات الغثيان والحمى واحمرار العين على المصطافين الجزائريين، وأعوان الدفاع الذاتي، نقلوا على أثرها إلى المستشفى.
وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقا في الواقعة، لتحديد مصدر الغازات، فيما تم إغلاق بعض شواطئ ومحطات المياه.