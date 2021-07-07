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غازات مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 149 جزائري

منذ 32 دقيقة
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غازات مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 149 جزائري

الجزائر (صدى):
في واقعة غريبة، تعرض 149 شخصا في الجزائر للتسمم، أثناء تواجدهم بأحد الشواطيء، وذلك إثر إنبعاث غازات مجهولة المصدر، أصابت جهازهم التنفسي.

وتحوم الشكوك حول باخرة تحمل أبقارا رست بميناء الشلف، حيث أكد والي ولاية شلف، أنه "تم إشعار النيابة العامة بالحادثة، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها، وإرسال عينات لمخابر العاصمة، لإجراء التحاليل اللازمة وفي انتظار ظهور النتيجة".

وظهرت علامات الغثيان والحمى واحمرار العين على المصطافين الجزائريين، وأعوان الدفاع الذاتي، نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقا في الواقعة، لتحديد مصدر الغازات، فيما تم إغلاق بعض شواطئ ومحطات المياه.

الجزائر
تسمم
غازات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51268
منذ 16 دقيقة
هذا غاز ثاني اكسيد الكربون هو من يسبب الدوخه واحمرار العين واحتمال يكون السبب مياه الصرف الصحي التي تصب في البحر الا اذا الباخره قامت بتفريق حمولتها من الغاز او بعضها لتخفيف الحموله على الباخره
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14533
منذ 6 دقائق
تسمم وحمورة واختناق بحري .. بسبب غاز مشبوه .. هذه تفاعلات بسبب إلقاء حمولة مواد كبريتية قريب من الشاطيء والعلم عند الله ثم عند أهل أخذ العينات ويرجح أن يكون الغاز هو الأمونيا
: النشادر كما هو شائع.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14533
منذ 5 دقائق
ثلاث احتمالات لعدد من الغازات منها النشادر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حطي تونة للبسة تخف عليكي الخنقة مدري الكتمة .. اطلعي المصيف .. وبردي جوك.. ووصي أحد يطعم البسة
عبدالله
ههههههههههه
د محمد ماجد بخش
بلص بلص .. أوبك صارت بلصات
د محمد ماجد بخش
مريم مريم مريم مريم مريم هوا أيه يا فخامة المشجع خف عليها خف عشان تركز وتتمركز وتصقع صح
د محمد ماجد بخش
ثلاث احتمالات لعدد من الغازات منها النشادر

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