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صابرين تكشف عن أصولها المغربية

منذ 16 دقيقة
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صابرين تكشف عن أصولها المغربية

القاهرة (صدى):
فاجأت الفنانة المصرية صابرين جمهورها، بالحديث لأول مرة عن أصولها المغربية، موضحة أن مدينة فاس المغربية هي أرض أبيها وأجدادها.

وقالت صابرين: "المغرب بلد أبويا وأعمامي وأجدادي من مدينة فاس" موضحة أنها تذهب لزيارتهم كل فترة.

كما تحدثت صابرين عن بعض ذكرياتها مع أشهر الفنانين قائلة: "وديع الصافي كان بيعلمني أطلع على المسرح وأغني، وممدوح عبد العليم، وهالة فؤاد، وأمينة رزق كنت محظوظة بيهم وكانوا سبب في نجاحاتي، وشريهان صديقة العمر ومحمود ياسين أستاذي ومعلمي والعديد من الفنانين في حياتنا كانوا مدارس مش مجرد فنانين".

وتنتظر صابرين عرض فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى، ويشارك في بطولته كل من النجمة منة شلبى وعمرو عبد الجليل، وشريف دسوقي، وآخرون.

مصر
المغرب
صابرين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51254
منذ 26 ثانية
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
زائر
اوبك اعضاء كثير فيه وكلا له راي الخلاف مع اوبك بلس ---مافيه الا العافيه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
فعلا النقاب في هذا الوقت كتمه وقاطع للانفاس

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