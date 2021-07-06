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2654 ريالا فارق رواتب الذكور عن الإناث بالمملكة

منذ 9 دقائق
1175
2654 ريالا فارق رواتب الذكور عن الإناث بالمملكة

(صدى):
كشفت بيانات إحصائية حديثة، عن فارق الرواتب بين الجنسين في المملكة، للربع الأول من 2021، والذي وصل إلى 2654 ريالا.

ووفقا للبيانات، زادت فجوة الرواتب بين الذكور والإناث ضمن المستويات التعليمية الأعلى مقارنة بالمستويات التعليمية الأدنى.

وبلغ أعلى فارق سعري بالرواتب بين الجنسين للحاصلين على شهادة الدكتوراه في متوسط الرواتب 9957 ريالا، حيث سجلت متوسط رواتب الذكور 35,623 بينما سجل متوسط الإناث 25.676.

ومن التعليم المتوسط إلى الدكتوراه شكلت أعلى الفوارق النسبية بين الذكور والإناث، حيث بلغ الفارق في التعليم الثانوي أعلى فارق نسبي بفارق يصل إلى 97 %، والتعليم المتوسط 73.6 %، بحسب الوطن.

في حين بلغ الفارق ضمن الماجستير 63.7 % كما بلغ الفارق بشهادة البكالوريوس 48.4 %.

المملكة
الرواتب
الاناث
الذكور

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
واحد مندي حساوي لكل لاعب يا وزير الرياضة يقولون أطيب مندي هو .. ما !
د محمد ماجد بخش
يكون خير يسوولوكم بند في قانون التحرش تحت رقم ٤٤ بند البصبصة
د محمد ماجد بخش
على بركة الله .. موفقين يا حماة الأرواح والأضراع وحبات الرمال في مملكة الخير والأمان
د محمد ماجد بخش
فين عم بسيوني مهو معاكم وكمان طنط سونيا
د محمد ماجد بخش
جح هو .. الله يصلحك يا راعي الفشيلة

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