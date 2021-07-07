نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى يثير التعصب القبلي

منذ 55 دقيقة
1764
النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى يثير التعصب القبلي

الرياض (صدى):
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى معلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بمسلسل لإحدى القنوات الفضائية ينطوي على مضامين تبث التعصب القبلي وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي، والإساءة للآخرين بكلام بذي وخارج عن سياق الآداب العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليه استنادًا للمادتين (15 و 17) من نظام الاجراءات الجزائية وسرعة إحالته الى النيابة العامة.

وشدد المصدر على أن نشر ما يبث روح الكراهية والبغضاء ويثير التعصب القبلي المقيت عبر وسائل التواصل يعد مساسًا بالنظام العام، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للأنظمة وكل ما يشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية.

المملكة
النيابة العامة
وسائل التواصل الاجتماعي
المجتمع
التعصب القبلي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
واحد مندي حساوي لكل لاعب يا وزير الرياضة يقولون أطيب مندي هو .. ما !
د محمد ماجد بخش
يكون خير يسوولوكم بند في قانون التحرش تحت رقم ٤٤ بند البصبصة
د محمد ماجد بخش
على بركة الله .. موفقين يا حماة الأرواح والأضراع وحبات الرمال في مملكة الخير والأمان
د محمد ماجد بخش
فين عم بسيوني مهو معاكم وكمان طنط سونيا
د محمد ماجد بخش
جح هو .. الله يصلحك يا راعي الفشيلة

أخر الأخبار

2654 ريالا فارق رواتب الذكور عن الإناث بالمملكة
2654 ريالا فارق رواتب الذكور عن الإناث بالمملكة
منذ 9 دقائق 1174
قصة رجل أعمال تونسي يبحث عن كنوز القذافي
قصة رجل أعمال تونسي يبحث عن كنوز القذافي
منذ 26 دقيقة 313
النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى يثير التعصب القبلي
النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى يثير التعصب القبلي
منذ 55 دقيقة 1764
فيديو.. نادل يعاكس فتاة: "طيب جربيني"
فيديو.. نادل يعاكس فتاة: "طيب جربيني"
منذ ساعة 1177
"التعليم" تعلن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات
"التعليم" تعلن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات
منذ ساعة 2247
أميرة الناصر تتخلى عن النقاب: "مرة كتمة"
أميرة الناصر تتخلى عن النقاب: "مرة كتمة"
منذ ساعة 1280
إيطاليا تتأهل لنهائي يورو 2020 على حساب إسبانيا
إيطاليا تتأهل لنهائي يورو 2020 على حساب إسبانيا
منذ ساعتين 1956
فيديو.. هجوم صاروخي على مطار أربيل شمالي العراق
فيديو.. هجوم صاروخي على مطار أربيل شمالي العراق
منذ ساعتين 1842
حفيدة صدام حسين تنشر صورة برفقة محمد
حفيدة صدام حسين تنشر صورة برفقة محمد
منذ ساعتين 1251
الاتحاد يستهل تحضيراته للموسم الجديد غدًا
الاتحاد يستهل تحضيراته للموسم الجديد غدًا
منذ 3 ساعات 1849