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"التعليم" تعلن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

منذ 19 دقيقة
1450
"التعليم" تعلن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

عامر العامري (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، نتيجة ‫حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام "نور"، موضحة أنها تدرس القيام بإجراءات نقل إلحاقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه "حرصًا على ضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، وضمن سد الاحتياج التعليمي؛ فقد حققت الوزارة رغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق السعودية ومحافظاتها، وذلك وفق ما توافر لدى الوزارة من موارد وإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لجائحة كورونا، ووفق المفاضلة المعلنة سابقًا. ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال نظام نور".

وأوضحت أنها تدرس إجراءات نقل إلحاقية لمن تقدموا العام الحالي، وذلك بعد استكمال بعض التعديلات والترتيبات للقطاعات التعليمية، وتقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لبعض المعلمين والمعلمات في مجالات مطلوبة؛ لتعظيم الاستفادة المثلى منها في تسديد الاحتياج التعليمي، وتوفير فرص أكبر لهم في عملية النقل الخارجي.

وأكدت الوزارة أنها تعتز بالمعلمين والمعلمات، كما أنها تثق كل الثقة في تقديرهم للمصلحة التعليمية، وحرصهم على رسالتهم السامية مع طلابهم، وبمجهوداتهم السخية في كل الظروف لخدمة الوطن، وبناء جيل المستقبل، متمنية الصحة والسلامة للجميع.

المملكة
التعليم
النقل الخارجي
المعلمون

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