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الأمير سطام: المملكة والإمارات بيت واحد ومصير واحد

منذ يوم
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الأمير سطام: المملكة والإمارات بيت واحد ومصير واحد

أبوظبي (صدى):
رد الأمير سطام بن خالد آل سعود على المتربصين الذين يروجون كلامًا غير صحيحًا من أجل الإيقاع بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها الإمارات.

ونشر "الأمير سطام" عدد من الصور التي تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برفقة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيساً لمجلس الوزراء وحاكماً لدبي.

وعلق على الصور قائلاً: "اللي قاعد يلعب بالموية العكره احب اقولك البيت واحد و المصير واحد و الهدف واحد".

وجاء ذلك على خلفية تصريح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان صرح بإن التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة الإمارات، قائلا: "أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+، السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".

خادم الحرمين
الإمارات
أوبك
محمد بن راشد آل مكتوم
الأمير سطام بن خالد آل سعود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130291
منذ يوم
خير ان شاء الله ..
Reem
Reem عدد التعليقات : 258
منذ يوم
السعودي اماراتي والاماراتي سعودي...
abdul
abdul عدد التعليقات : 5503
منذ يوم
ياخبر النهاردة بفلوس ، بكرة ببلاششش.
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51310
منذ يوم
لا يوجد في السياسه صديق دائم و لا عدو دائم . وتصريحات ضاحي خلفان وتلميحاته توحي بان في الاجواء غيوم متلبكه . لكن الخاسر من منع السعودين من السفر الى الامارات هي امارة دبي فهل ابوضبي ستعوض دبي ما تخسره من فقدانها السواح السعوديين ؟
زائر
زائر عدد التعليقات : 3541
منذ يوم
اوبك اعضاء كثير فيه وكلا له راي الخلاف مع اوبك بلس ---مافيه الا العافيه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14576
منذ يوم
بلص بلص .. أوبك صارت بلصات
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8311
منذ 19 ساعة
الله يصلح الحال والاحوال
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 56
منذ 19 ساعة
نعم خليجنا واحد ويد وحده
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51310
منذ 29 دقيقة
الخاسر مما حصل هي امارة دبي بسبب حرمانها من السواح السعودين

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أحدث التعليقات

A.awad
الهلال لافكر لا في جمهور الأتحاد ولا في غيره... الهلال دائماً ينضرفووووق وإلا الأمام،،،اللي دهور الأتحاد هوالبلوي وعصابته السماسره اللي أهلكو نادي الأتحاد بالديون...
خالد الربياوي
ايش قصة اعلام ابوخرقة مع القصاصات يحسسونك انه ماكان فيه اتحاد كرة مسؤل عن البطولات وتوثيقها احنا عارفين عقلياتهم المشكلة لما واحد من الخارج...
ابو عمار
اوكي
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس اللهم وفقهم
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس الله يوفقهم

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