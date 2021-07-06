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2654 ريالا فارق رواتب الذكور عن الإناث بالمملكة

منذ ساعة
1828
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2654 ريالا فارق رواتب الذكور عن الإناث بالمملكة

الرياض (صدى):
كشفت بيانات إحصائية حديثة، عن فارق الرواتب بين الجنسين في المملكة، للربع الأول من 2021، والذي وصل إلى 2654 ريالا.

ووفقا للبيانات، زادت فجوة الرواتب بين الذكور والإناث ضمن المستويات التعليمية الأعلى مقارنة بالمستويات التعليمية الأدنى.

وبلغ أعلى فارق سعري بالرواتب بين الجنسين للحاصلين على شهادة الدكتوراه في متوسط الرواتب 9957 ريالا، حيث سجلت متوسط رواتب الذكور 35,623 بينما سجل متوسط الإناث 25.676.

ومن التعليم المتوسط إلى الدكتوراه شكلت أعلى الفوارق النسبية بين الذكور والإناث، حيث بلغ الفارق في التعليم الثانوي أعلى فارق نسبي بفارق يصل إلى 97 %، والتعليم المتوسط 73.6 %، بحسب الوطن.

في حين بلغ الفارق ضمن الماجستير 63.7 % كما بلغ الفارق بشهادة البكالوريوس 48.4 %.

المملكة
الرواتب
الاناث
الذكور

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14539
منذ 49 دقيقة
صكوا على الموضوع.. مش عاجبني

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ابو عمار
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