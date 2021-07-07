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قصة رجل أعمال تونسي يبحث عن كنوز القذافي

منذ 43 دقيقة
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قصة رجل أعمال تونسي يبحث عن كنوز القذافي

تونس (صدى):
كشف فيلم وثائقي بعنوان "أين بلايين القذافي" عن رجل أعمال تونسي، يتحرك بين طرابلس وبريتوريا، بحثًا عن الكنز الذي يقال إن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قد أخفاه في جنوب أفريقيا.

وظهر في الفيلم رجل الأعمال التونسي، ويدعى "إسكندر" وهو ينحدر من قبيلة الفراشيش في محافظة القصرين غرب البلاد، ويمتلك أراضي عائلية شاسعة في معقل العائلة الأصلي في مدينة تالة على الحدود الجزائرية.

وكشف تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية أن هذا الرجل الذي يقدم نفسه إلى السلطات التونسية والليبية على أنه مسوق مواد وتجهيزات طبية، أثبت نفسه في السوق الليبية كمورد حصري لجهاز الضغط المضاد للحروق المصنوع في أفريقيا.

ويروي التقرير علاقته برموز السلطة في ليبيا في عهد القذافي، ومنهم علي فركش، صهر القذافي، الذي عرقل اللوائح المخصصة له، رافضًا إعادة عمولة له، وسجنه لبضعة أيام، لكن الرجل تمكن من الاعتماد على صداقته القوية في الجيش الليبي، للعودة إلى الواجهة عام 2008.

يذكر أن كثير من الأوساط السياسية يعتقدون أن معمر القذافي، خبأ ثروة طائلة في مكان ما من العالم، ويدعي بعض الأشخاص أنهم مكلفون من قبل الحكومة الليبية برصد وإعادة هذه الثروة إلى البلاد، نظير نسبة معينة مما يعثرون عليه.

تونس
طرابلس
القذافي
رجل اعمال

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14520
منذ 31 دقيقة
كنوز القذافي أكلها أوردوغان وأحبابه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51253
منذ 4 دقائق
كنوز القذافي عند ابنه سيف الاسلام

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
فعلا النقاب في هذا الوقت كتمه وقاطع للانفاس
ابو عمار
كنوز القذافي عند ابنه سيف الاسلام
ابو عمار
لا يوجد في السياسه صديق دائم و لا عدو دائم . وتصريحات ضاحي خلفان وتلميحاته توحي بان في الاجواء غيوم متلبكه . لكن الخاسر...
د محمد ماجد بخش
بتحطي نفسك في مواقف بايخة على غرار قول زعيم العرب للكوميديا

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