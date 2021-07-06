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حملة دمائنا فداء الوطن ال 26 ضمن فعاليات فريق المجتمع

منذ 13 ساعة
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حملة دمائنا فداء الوطن ال 26 ضمن فعاليات فريق المجتمع

بدر الحارثي (صدى):
نظم فريق المجتمع مبادرة التبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي بالتعاون مدينة الامير سلطان للخدمات الطبية العسكرية وأقيمت الفعالية بفندق الماريوت.

من جهته صرح قائد فريق المجتمع التطوعي الاستاذ عبدالحميد العوام ان الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدَّم ، وان هذه الحملة تعتبر الحملة رقم 26 التي ينظمها الفريق والذي يعد احد الفرق التطوعية تحت مظلة مؤسسة بصمة خير الاهلية .

فيما قال الرئيس التنفيذي للفريق الاستاذ - فيصل المرحوم أن الحملة ضمن المبادرات التي ينظمها فريق فعاليات المجتمع التطوعي بدافع إنساني وواجب وطني مقدماً شكره لفندق الماريوت الذي استضاف الفعالية بدافع يستشعرة المتبرعون ويعبّرون من خلاله عن تقديرهم وامتنانهم لتضحيات المرابطين على ثغور المملكة في حدها الجنوبي بوجهٍ خاص، وجنودنا البواسل عمومًا .

مقدماً شكره لمن ساهم بهذه الحملة من اعضاء للفريق ومدينة الامير سلطان للخدمات الطبية ولكافة المتبرعين .

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

Soso
البقالات الا عندنا بالحي ياخذوا ضريبة وهم ماعندهم فواتير بكره راح اشتكي على الحرامي الهندي بوزارة التجارة انا اشوف اخر الشهر الف والفين
حسن عبيه
من أمن العقوبه أساء الأدب مصر بلد له قوانينه وتشريعات ويجب أن تحترم من الكل... ومن يخالف النظام يستحق العقوبه
Reem
السعودي اماراتي والاماراتي سعودي...
Reem
لا حول ولا قوة الا بالله الله سلمكم يا كابتن
Reem
لا حول ولا قوة الا بالله الله سلمكم يا كابتن

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