الأهلي يقترب من ضم براداريتش حتى 2023 مقابل 1.5 مليون يورو

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن تعاقد النادي الأهلي مع الكرواتي فيليب براداريتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضحت التقارير أن الكرواتي براداريتش وقع للأهلي حتى عام 2023 بعقد يصل قيمته إلى 1.5 مليون يورو، وفق موقع "سكاي سبورت".
وكان براداريتش انضم للعين في صيف العام 2020، قادمًا من كالياري الإيطالي، على سبيل الإعارة، ورحل بنهاية الموسم الماضي ليعود لفريقه الإيطالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه النادي الأهلي، إلى حل أزمته المالية من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، التي تمكنه من إبرام التعاقدات، حيث حل بالمركز الثالث بين الأندية الأكثر ديونيًا بقيمة 124.383.600 مليون ريال.