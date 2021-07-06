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المملكة تؤكد دعمها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة

منذ 38 دقيقة
1452
المملكة تؤكد دعمها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة

الرياض (صدى):
أكدت المملكة استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة.

وجددت المملكة تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.

كما أكدت دعمها لجهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها.

ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث الممثلة في مصر والسودان وأثيوبيا، للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

مصر
المملكة
السودان
القانون
أثيوبيا

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أحدث التعليقات

حسن عبيه
من أمن العقوبه أساء الأدب مصر بلد له قوانينه وتشريعات ويجب أن تحترم من الكل... ومن يخالف النظام يستحق العقوبه
Reem
السعودي اماراتي والاماراتي سعودي...
Reem
لا حول ولا قوة الا بالله الله سلمكم يا كابتن
Reem
لا حول ولا قوة الا بالله الله سلمكم يا كابتن
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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