أحمد العوضي يحذر إثيوبيا بجملة منقوشة على جدران مقياس النيل

القاهرة (صدى):
وجه الفنان أحمد العوضي، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذيرية إلى إثيوبيا على خلفية أزمتها مع مصر بسبب الملء الثاني لسد النهضة.
ونشر العوضي على حسابه بموقع "فيسبوك"، صورة لتمثال أمام الأهرامات وعلق عليها بجملة فرعونية.
ونصت الجملة الفرعونية على :" إذا انخفض منسوب النيل فليهرع كل جنود كمت ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيّد جريانه، منقوش على جدران مقياس النيل بالمنيل".
يذكر أن وزارة الري المصرية أعلنت يوم أمس رفض مصر القاطع للاجراء الأحادي الخاص بالملء الثاني للسد، مؤكدة أن ذلك يُعدّ خرقا صريحا وخطيرا لاتّفاق إعلان المبادئ