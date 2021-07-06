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أحمد العوضي يحذر إثيوبيا بجملة منقوشة على جدران مقياس النيل

منذ ساعة
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أحمد العوضي يحذر إثيوبيا بجملة منقوشة على جدران مقياس النيل

القاهرة (صدى):
وجه الفنان أحمد العوضي، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذيرية إلى إثيوبيا على خلفية أزمتها مع مصر بسبب الملء الثاني لسد النهضة.

ونشر العوضي على حسابه بموقع "فيسبوك"، صورة لتمثال أمام الأهرامات وعلق عليها بجملة فرعونية.

ونصت الجملة الفرعونية على :" إذا انخفض منسوب النيل فليهرع كل جنود كمت ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيّد جريانه، منقوش على جدران مقياس النيل بالمنيل".

يذكر أن وزارة الري المصرية أعلنت يوم أمس رفض مصر القاطع للاجراء الأحادي الخاص بالملء الثاني للسد، مؤكدة أن ذلك يُعدّ خرقا صريحا وخطيرا لاتّفاق إعلان المبادئ

مصر
إثيوبيا
سد النهضة
الأهرامات
أحمد العوضي
كمت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130242
منذ ساعة
وين لعنة الفراعنه اللي يقولون عنها ، ماتفكهم من اثيوبيا ..!!؟

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أحدث التعليقات

Soso
البقالات الا عندنا بالحي ياخذوا ضريبة وهم ماعندهم فواتير بكره راح اشتكي على الحرامي الهندي بوزارة التجارة انا اشوف اخر الشهر الف والفين
حسن عبيه
من أمن العقوبه أساء الأدب مصر بلد له قوانينه وتشريعات ويجب أن تحترم من الكل... ومن يخالف النظام يستحق العقوبه
Reem
السعودي اماراتي والاماراتي سعودي...
Reem
لا حول ولا قوة الا بالله الله سلمكم يا كابتن
Reem
لا حول ولا قوة الا بالله الله سلمكم يا كابتن

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