بالفيديو .. مستشرق بريطاني يرصد تطور الرياض قبل 5 آلاف عام

الرياض (صدى):
قال نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز، عبدالكريم الزيد، أن "كتاب الرياض المدينة القديمة" كتبه المؤلف والمستشرق البريطاني، وليم فيسي، واعتمد على مئات المراجع والمصادر ليوثق تاريخ مدينة الرياض اجتماعيًا واقتصاديًا وعلميًا قبل آلاف السنين.
ولفت إلى أن المؤلف رصد تطور مدينة الرياض رصدًا كاملاً منذ نحو 5 آلاف عام وحتى الآن، كما رصد القبائل التي عاشت فيها، وكذلك المعارك التي دارت فيها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".
وأضاف أنه رصد أيضا أنماط الزراعة، وتطور العادات الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالزواج، ووصف أهل مدينة الرياض بالكرم، مشيدًا بقدرتهم على التعامل مع الآخرين، كما وصف الرياض بأنها "ملكة الصحراء" العربية.
ونوه بأن الرياض تشكلت من مجموعة مدن ومواقع جغرافية بدأت تلتحم ببعضها البعض إلى أن أصبحت بهذا الحجم الذي جعلها تصبح عاصمة للمملكة.