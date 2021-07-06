نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. مستشرق بريطاني يرصد تطور الرياض قبل 5 آلاف عام

منذ 30 دقيقة
1468
بالفيديو .. مستشرق بريطاني يرصد تطور الرياض قبل 5 آلاف عام

الرياض (صدى):
قال نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز، عبدالكريم الزيد، أن "كتاب الرياض المدينة القديمة" كتبه المؤلف والمستشرق البريطاني، وليم فيسي، واعتمد على مئات المراجع والمصادر ليوثق تاريخ مدينة الرياض اجتماعيًا واقتصاديًا وعلميًا قبل آلاف السنين.

ولفت إلى أن المؤلف رصد تطور مدينة الرياض رصدًا كاملاً منذ نحو 5 آلاف عام وحتى الآن، كما رصد القبائل التي عاشت فيها، وكذلك المعارك التي دارت فيها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".

وأضاف أنه رصد أيضا أنماط الزراعة، وتطور العادات الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالزواج، ووصف أهل مدينة الرياض بالكرم، مشيدًا بقدرتهم على التعامل مع الآخرين، كما وصف الرياض بأنها "ملكة الصحراء" العربية.

ونوه بأن الرياض تشكلت من مجموعة مدن ومواقع جغرافية بدأت تلتحم ببعضها البعض إلى أن أصبحت بهذا الحجم الذي جعلها تصبح عاصمة للمملكة.

 

الرياض
المملكة
الملك عبدالعزيز
مدينة الرياض
مكتبة الملك عبدالعزيز

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايش هاالمصخرة المالغه ..
واضح*** وصريح***
هذي من اللي ينطبق عليهم المثل العامي:- ((مقرد ينطون في خشوم البل)).
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...

أخر الأخبار

الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية في مقر النادي "صور" 
الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية في مقر النادي "صور" 
منذ دقيقة 1033
النيابة تكشف عن  5 طرق للإبلاغ بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة 
النيابة تكشف عن  5 طرق للإبلاغ بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة 
منذ 22 دقيقة 1444
بالفيديو .. مستشرق بريطاني يرصد تطور الرياض قبل 5 آلاف عام
بالفيديو .. مستشرق بريطاني يرصد تطور الرياض قبل 5 آلاف عام
منذ 30 دقيقة 1468
الأمير خالد بن سلمان يجري محادثات في البنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين
الأمير خالد بن سلمان يجري محادثات في البنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين
منذ 43 دقيقة 1615
" الأمن البيئي " : فرض غرامات تصل إلى ٣٠ مليون ريال لمن يرتكب مخالفات بيئية
" الأمن البيئي " : فرض غرامات تصل إلى ٣٠ مليون ريال لمن يرتكب مخالفات بيئية
منذ ساعة 1639
حالات قانونية تتيح للمدعى عليه المطالبة بتعويض مالي
حالات قانونية تتيح للمدعى عليه المطالبة بتعويض مالي
منذ ساعة 1762
"النمر" يوضح 4 معايير رئيسية تتحقق في الجسم السليم
"النمر" يوضح 4 معايير رئيسية تتحقق في الجسم السليم
منذ ساعة 1477
وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام
وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام
منذ ساعة 1853
بالصور.. ياسمين صبري تتعرض لانتقادات جديدة بسبب تقليدها " جورجينا "
بالصور.. ياسمين صبري تتعرض لانتقادات جديدة بسبب تقليدها " جورجينا "
منذ ساعة 761
طائرة إيرباص A320 تستكمل رحلتها إلى موسكو رغم تعرض مقدمتها وزجاجها الأمامي لأضرار 
طائرة إيرباص A320 تستكمل رحلتها إلى موسكو رغم تعرض مقدمتها وزجاجها الأمامي لأضرار 
منذ ساعة 1962