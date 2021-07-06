كويتية معصبة والسبب

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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هاالمصخرة المالغه ..
واضح*** وصريح***
هذي من اللي ينطبق عليهم المثل العامي:- ((مقرد ينطون في خشوم البل)).
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...
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