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محافظ العيدابي يتفقد مركز بلغازي ومركز ريع مصيدة

منذ 12 ساعة
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محافظ العيدابي يتفقد مركز بلغازي ومركز ريع مصيدة

نورة الغزواني (صدى):
تفقد سعادة محافظ العيدابي الأستاذ سفر بن سعد الشهراني صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1442/11/26هـ مركز بلغازي ومركز ريع مصيدة التابعة وبدءت جولته باجتماع مع مدراء الادارات الخدمية والامنية ومشايخ مركز بلغازي بحضور رئيس المركز واستمع لشرح مفصل لجميع المشاريع و الخدمات المقدمة للمواطنين في المركز بعد ذلك قام بجوله تفقدية لجبل صماد وجبل مصيدة وصولاً لمركز ريع مصيدة التقى برئيس المركز ومشايخ الجهة وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة،وشملت الجولة مشروعات الطرق السفلتة والخدمات البلدية والمياه والزراعة .

وأكد محافظ العيدابي، أن الجولة انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, للوقوف على احتياجات المواطنين وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة، بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، راجيًا العون والتوفيق للجميع.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايش هاالمصخرة المالغه ..
واضح*** وصريح***
هذي من اللي ينطبق عليهم المثل العامي:- ((مقرد ينطون في خشوم البل)).
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...

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