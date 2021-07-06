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النيابة تكشف عن  5 طرق للإبلاغ بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة 

منذ 22 دقيقة
1444
النيابة تكشف عن  5 طرق للإبلاغ بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة 

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة على تلقيها البلاغات كافة عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، سواء كان الإبلاغ مشافهة أو كتابة أو إلكترونيًّا وفقًا للقنوات المخصصة لذلك، وفي ضوء ذلك ينتقل عضو النيابة العامة المختص فور علمه، ويُجري الموجب النظامي في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة العامة: "لكل مَن علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، أن يبلغ النيابة العامة". مشيرة إلى أن "على عضو النيابة العامة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يُجري التحقيق، ويأمر عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، ويحرر محضرًا بذلك، يُرفع للجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك".

وأشارت إلى طرق التبليغ وتشمل موقع النيابة العامة الإلكتروني، وخدمة معكم عبر منصة أبشر، والشكاوى الإلكترونية داخل السجن، والتقدم مباشرة لإبلاغ أقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة، والهاتف المباشر 0118400000.

 

 

النيابة العامة
التوقيف
البلاغات
مسجون
موقوف السجن
صفة غير مشروعة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايش هاالمصخرة المالغه ..
واضح*** وصريح***
هذي من اللي ينطبق عليهم المثل العامي:- ((مقرد ينطون في خشوم البل)).
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...
واضح*** وصريح***
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق...

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