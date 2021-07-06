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" الأمن البيئي " : فرض غرامات تصل إلى ٣٠ مليون ريال لمن يرتكب مخالفات بيئية

منذ 37 دقيقة
1527
" الأمن البيئي " : فرض غرامات تصل إلى ٣٠ مليون ريال لمن يرتكب مخالفات بيئية

الرياض (صدى):
أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن المخالفات البيئية يفرض فيها عقوبات مغلظة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن عشر سنوات أو بإحداهما.

وتطبق هذه العقوبات على كل من يرتكب المخالفات البيئية التالية:

- الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.

- تكرار مخالفة قتل الحيوانات الحية المحظور صيدها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

- تكرار مخالفة قطع الأشجار أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

- إلقاء أو تصريف وسائط البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات.

- التخلص من النفايات الخطيرة في الأوساط البيئية.

- إلقاء أي مكونات سائلة غير معالجة في وسط بيئي.

السجن
القوات الخاصة للأمن البيئي
عقوبات مغلظة
المخالفات البيئية
قتل الحيوانات

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أحدث التعليقات

مسلم
لاإله إلاالله وحده لاشريك له
مسلم
لاإله إلاالله وحده لاشريك له
أبو محمد
35 الف تجيب زوجه لك تنفعك دين ودنيا
طه عادل
ما معنى طلب التنفيذ غير فعال ولم يرفع المنع من السفر من ابشر
غدر الزمن
علي فكره ده مش كدب ولا نفاق انا وحده من اناس بحب وبعشق وبموت في حاجه اسمها تامر حسني بجد يا جماعه بنيادم محترم...

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