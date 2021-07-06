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وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام

منذ ساعة
1777
وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام

مكة المكرمة (صدى):
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الخطة العامة للطواريء بالحج لهذا العام، والتي يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية.

ومن جهته، قال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إن المديرية العامة للدفاع المدني أكملت استعداداتها الموسم حج هذا العام تماشيا مع الخطة العامة للطوارئ التي تم إعدادها تحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

حيث يتم تنفيذها بمتابعتهما ودعمهما -حفظهما الله- في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، كما أشار الفريق سليمان العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع المهيأة لسكن الحجاج واشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.

 

وزارة الداخلية
الحج
الفريق سليمان بن عبدالله العمرو
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

مسلم
لاإله إلاالله وحده لاشريك له
مسلم
لاإله إلاالله وحده لاشريك له
أبو محمد
35 الف تجيب زوجه لك تنفعك دين ودنيا
طه عادل
ما معنى طلب التنفيذ غير فعال ولم يرفع المنع من السفر من ابشر
غدر الزمن
علي فكره ده مش كدب ولا نفاق انا وحده من اناس بحب وبعشق وبموت في حاجه اسمها تامر حسني بجد يا جماعه بنيادم محترم...

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