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وزير الرياضة : الأخضر الشاب جيل مميز سيضيف الكثير لمستقبل كرتنا العربية

منذ 14 دقيقة
1265
وزير الرياضة : الأخضر الشاب جيل مميز سيضيف الكثير لمستقبل كرتنا العربية

ماجد محمد (صدى):
هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المنتخب الوطني الشاب بمناسبة تحقيقه لقب كأس العرب للمنتخبات بعد الفوز على منتخب الجزائري.

وتمنى حظاً أوفر للمنتخب الجزائري وبقية المنتخبات العربية في المنافسات القادمة، مؤكدًا أن بطولة أظهرت جيلاً مميزاً سيضيف الكثير لمستقبل كرتنا العربية.

كما قدم كل الشكر والتقدير لمصر ولوزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي وللاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، على حسن الاستضافة لهذه البطولة.

يذكر أن المنتخب الوطني للشباب توج بلقب كأس العرب للشباب، المقامة في مصر، بعد الفوز على الجزائر (2-1)، في المباراة النهائية.

الجزائر
مصر
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة
كأس العرب للمنتخبات

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
مبروك
محمدالزهراني
ايش التفاصيل الجديدة اللي أضافها موقعكم؟؟
جازي
انتشار الفقر في اي دولة يؤدي الى ارتكاب الجرائم
الرمز
انا اول مره اعرف ان مسيلمه له احفاد,يازائر النهارواخشا ان تكون انت منهم اوغايرعلى ميسلمه,
راي
شكرايا ابو مشعل على النصيحه ليه ماتنصح الروقي والذايدي والجماز والا ذولاك وانت مصبكم واحد ,,,

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