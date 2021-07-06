وزير الرياضة : الأخضر الشاب جيل مميز سيضيف الكثير لمستقبل كرتنا العربية

ماجد محمد (صدى):
هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المنتخب الوطني الشاب بمناسبة تحقيقه لقب كأس العرب للمنتخبات بعد الفوز على منتخب الجزائري.
وتمنى حظاً أوفر للمنتخب الجزائري وبقية المنتخبات العربية في المنافسات القادمة، مؤكدًا أن بطولة أظهرت جيلاً مميزاً سيضيف الكثير لمستقبل كرتنا العربية.
كما قدم كل الشكر والتقدير لمصر ولوزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي وللاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، على حسن الاستضافة لهذه البطولة.
يذكر أن المنتخب الوطني للشباب توج بلقب كأس العرب للشباب، المقامة في مصر، بعد الفوز على الجزائر (2-1)، في المباراة النهائية.