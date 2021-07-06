باريس سان جيرمان يوقع رسميا مع المغربي أشرف حكيمي حتى 2026

وكالات (صدى):
وقع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا مع المغربي أشرف حكيمى حتى 2026.
وتبين أن أشرف حكيمي وقع على عقود انتقاله لسان جيرمان حتى صيف 2026، على أن يتقاضى 8 ملايين يورو في الموسم.
وكان باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع أشرف حكيمي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 70 مليون يورو.
واجتاز أشرف حكيمي الفحص الطبي مع باريس سان جيرمان، قبل أن يوقع على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم.
يذكر أن أشرف حكيمي صاحب الـ22 عامًا، شارك في 45 مباراة رفقة إنتر ميلان خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة 11 هدف.