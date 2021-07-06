بالصور.. ياسمين صبري تتعرض لانتقادات جديدة بسبب تقليدها " جورجينا "

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري للانتقادات وسخرية المتابعين بدعوى تقليدها عارضة الأزياء الشهيرة "جورجينا رودريغز"، خطيبة لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبدأ الأمر بنشر حساب غير موثق يحمل اسم "جورجينا" عدد من الصور لـ "لياسمين" متهمةً إياها بتقليدها، مما دفع ياسمين للدفاع عن نفسها والتعليق على الحساب ليتم حذف التعليق بعد ذلك لأن الحساب غير موثق.
وعادت الانتقادات تواجها من جديد بعدما نشرت "ياسمين" صورًا لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها وظهرت فيها بملابس كلاسيكية على شاطئ البحر.
واتهمها المتابعون مرة أخرى بتقليد "جورجينا" بسبب تشابة إطلالتهم مع بعضهما البعض، فيما لم ترد ياسمين حيال هذا الأمر.