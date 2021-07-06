الأمير سطام: المملكة والإمارات بيت واحد ومصير واحد

أبوظبي (صدى):
رد الأمير سطان بن خالد آل سعود على المتربصين الذين يروجون كلامًا غير صحيحًا من أجل الإيقاع بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها الإمارات.
ونشر "الأمير سطام" عدد من الصور التي تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برفقة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيساً لمجلس الوزراء وحاكماً لدبي.
وعلق على الصور قائلاً: "اللي قاعد يلعب بالموية العكره احب اقولك البيت واحد و المصير واحد و الهدف واحد".
وجاء ذلك على خلفية تصريح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان صرح بإن التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة الإمارات، قائلا: "أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+، السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".