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أمير الشرقية يدشن جائزة السائق المثالي ويؤكد على أهمية التوعية

منذ 11 ساعة
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أمير الشرقية يدشن جائزة السائق المثالي ويؤكد على أهمية التوعية

الشرقية (صدى):
دشن صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة للسائق المثالي بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات الجائزة في نسختها السادسة تحت شعار "خلك معنا"، بهدف تحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور، مع تعزيز روح المنافسة بين الأفراد والجهات الحكومية والأهلية ونشر ثقافة السلامة المرورية في المنطـقة الشرقيـة بجوائز نقدية تفوق نصف مليون ريال.

ونوه سموه بأهمية السلامة المرورية وتوعية قائدي المركبات بالالتزام بأنظمة المرور بما يحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بالإضافة لتحفيز قائدي المركبات من خلال جائزة السلامة المرورية وتكريم الفائزين بها.

ورفع الأمين العام لجائزة السائق المثالي عبدالله الراجحي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه لهذه الجائزة منذ إطلاقها قبل 5 سنوات وحتى نسختها السادسة الحالية ، مؤكدا أن الجائزة حققت الكثير من النجاحات في السنوات الماضية، وبثت الوعي المروري في نفوس السائقين بمختلف فئاتهم العمرية، بعد أن غرست مفهوم وثقافة السلامة المرورية لدى الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وتوفير بيئة آمنة، وتحفيز الشبان على القيادة المثالية ونشر روح التنافس بينهم.

وأشار الراجحي إلى أن الجائزة تهدف لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات من مواطنين ومقيمين على التقيد بأنظمة المرور حيث سيكون هناك منافسة بين المشاركين للحصول على الجوائز المقدمة التي تفوق قيمتها نصف مليون ريال، مضيفا أن الجائزة ستشهد خلال فترة إطلاقها العديد من الفعاليات التوعوية، متضمنة معارض تثقيفية متنقلة تجول مدن ومحافظات المنطقة ومحاضرات وندوات تستهدف مختلف الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وكشف الراجحي أن جائزة السائق المثالي في نسختها السادسة لهذا العام ستتطلق تحت شعار "خلك معنا" متضمنة ثلاثة فروع الأول منها يتمثل في الأفراد والفرع الثاني للجهات الحكومية والأهلية والثالث للنقل الثقيل ، فيما تم حجب فرع النقل المدرسي والجامعي لهذه النسخة في ظل انعكاسات جائحة فيروس كورونا، موضحا أن الجائزة ستستمر للعام الثاني على التوالي في تسجيل السائقين الذين بسجلاتهم مخالفات مرورية، بهدف تحسين سلوك السائقين الأكثر مخالفات وخطورة وذلك من خلال دعوتهم للمشاركة في الجائزة وتحفيزهم بسداد نسبة معينة من المخالفات حسب ترتيب الفائز.

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
مبروك
محمدالزهراني
ايش التفاصيل الجديدة اللي أضافها موقعكم؟؟
جازي
انتشار الفقر في اي دولة يؤدي الى ارتكاب الجرائم
الرمز
انا اول مره اعرف ان مسيلمه له احفاد,يازائر النهارواخشا ان تكون انت منهم اوغايرعلى ميسلمه,
راي
شكرايا ابو مشعل على النصيحه ليه ماتنصح الروقي والذايدي والجماز والا ذولاك وانت مصبكم واحد ,,,

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