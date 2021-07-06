وزير الخارجية المصري: نسعى إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة "فيديو"

القاهرة (صدى):
علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، على تلقي مصر خطاباً من إثيوبيا لإخطارها بالبدء في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.
وقال سامح شكري هلال مداخلة هاتفية بقناة العربية، إن مصر تسعى إلى خلق علاقات تعاون وإخاء تؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف:"نسعى دائما للغة الحوار والبعد عن التهديد والعمل على تزكية الفوائد المشتركة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأوضح:"دائما كافة الخيارات تصبح مطروحة للوصول إلى هذا الهدف وتحقيق المصلحة الوطنية في نهاية المطاف".
وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.