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طيران ناس يتسّلم الطائرة العشرون من طراز A320neo

منذ 11 ساعة
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طيران ناس يتسّلم الطائرة العشرون من طراز A320neo

سعيد العجل (صدى):
تسلم طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، طائرته الجديدة من طراز A320neo، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة مع شركة إيرباص في عام 2017 لشراء 120 طائرة من هذا النوع بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليار ريال سعودي. وقد تسلّم طيران ناس مؤخراً الطائرة رقم 20 بحسب الاتفاقية الموقعة، بما يعزز قدراته وإمكاناته في توفير أفضل تجربة سفر بأعلى المعايير، إلى جانب دعم طاقاته الاستيعابية لمواكبة حجم الطلب والخطط التوسعية لصيف 2021.

ويعتبر تجديد طيران ناس لأسطوله أحد عناصر القوّة لتطوير منظومة قطاع النقل الجوي السعودي، بما يعزز دوره في تحقيق "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" والتي من بين أهدافها الرئيسية الوصول بالمملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية؛ بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي.

وسوف تخدم الطائرة الجديدة خطط طيران ناس لتقديم وجهات متنوعة لصيف 2021 مع تشغيل رحلات إلى نحو 11 وجهة موسمية، إضافة إلى الوجهات الأخرى التي تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام. وتشمل الوجهات الموسمية الجديدة كلاً من: كييڤ – لفيف – سالزبورغ – طشقند - تيرانا - سراييفو - باكو - تبليسي - باتومي - الغردقة - شرم الشيخ.

إشارة إلى أن طراز A320neo يتميز بتقنياته المتطوّرة وراحة ورحابة مقصورته التي تعتبر الأعرض ضمن الطائرات ذات الممر الواحد، حيث تتسع لـ 174 راكباً، وهي مجهّزة بالجيل الجديد من المحركات التي تساهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة بمعدل 15 في المئة، إضافة إلى الحد من الضوضاء بمعدل 50 في المئة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
مبروك
محمدالزهراني
ايش التفاصيل الجديدة اللي أضافها موقعكم؟؟
جازي
انتشار الفقر في اي دولة يؤدي الى ارتكاب الجرائم
الرمز
انا اول مره اعرف ان مسيلمه له احفاد,يازائر النهارواخشا ان تكون انت منهم اوغايرعلى ميسلمه,
راي
شكرايا ابو مشعل على النصيحه ليه ماتنصح الروقي والذايدي والجماز والا ذولاك وانت مصبكم واحد ,,,

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