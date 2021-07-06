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من الماضي .. هدف قاتل لأحمد بهجة في مرمى النصر
منذ ساعتين
1555
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التعليقات
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أحدث التعليقات
المهم
مبروك
محمدالزهراني
ايش التفاصيل الجديدة اللي أضافها موقعكم؟؟
جازي
انتشار الفقر في اي دولة يؤدي الى ارتكاب الجرائم
الرمز
انا اول مره اعرف ان مسيلمه له احفاد,يازائر النهارواخشا ان تكون انت منهم اوغايرعلى ميسلمه,
راي
شكرايا ابو مشعل على النصيحه ليه ماتنصح الروقي والذايدي والجماز والا ذولاك وانت مصبكم واحد ,,,
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