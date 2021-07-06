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طائرة إيرباص A320 تستكمل رحلتها إلى موسكو رغم تعرض مقدمتها وزجاجها الأمامي لأضرار 

منذ ساعة
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طائرة إيرباص A320 تستكمل رحلتها إلى موسكو رغم تعرض مقدمتها وزجاجها الأمامي لأضرار 

غادة الفهد (صدى):
كشف الطيار المدني الكابتن عبدالله قيسي عن تفاصيل استكمال طائرة من نوع إيرباص A320 رحلتها إلى موسكو رغم تعرضها لأضرار في مقدمتها والزجاج الأمامي.

وقال الكابتن عبدالله قيسي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر":"تعرضت طائرة من نوع إيرباص A320 تابعة لطيران S7 لأضرار في مقدمة الطائرة والزجاج الأمامي بسبب الدخول في منطقة برد أثناء الصعود التدريجي من مطار تشيليابينسك بروسيا".

وأوضح:"أكملت الطائرة طريقها لمحطة الوصول بموسكو دون حدوث إصابات".

وتعرف " Airbus A320" بأنها طائرة تجارية للمسافات القصيرة والمتوسطة من إنتاج شركة إيرباص، وهى الطائرة الوحيدة ذات الجسم الضيق فى خطوط إنتاج ايرباص.

وتضم عائلة إيه320 عدة طرازات A319، A318 وA321 ، بالإضافة لطائرات ACJ المخصصة لرجال الأعمال، ويصل سعرها إلى حوالى 91 مليون و500 ألف دولار، و تمت صناعتها في 1984، وحلّقت في رحلتها التجريبية الأولى عام 1987.

وتعتبر هذه العائلة أفضل الطائرات مبيعا بمبيعات تصل لـ 5000 طائرة بخط إنتاج يصل إلى 42 طائرة شهريا.

 

 

موسكو
أضرار
عبدالله قيسي
طائرة إيرباص A320
مطار تشيليابينسك بروسيا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130236
منذ 8 دقائق
الحمد لله على السلامه ..

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أحدث التعليقات

مسلم
لاإله إلاالله وحده لاشريك له
مسلم
لاإله إلاالله وحده لاشريك له
أبو محمد
35 الف تجيب زوجه لك تنفعك دين ودنيا
طه عادل
ما معنى طلب التنفيذ غير فعال ولم يرفع المنع من السفر من ابشر
غدر الزمن
علي فكره ده مش كدب ولا نفاق انا وحده من اناس بحب وبعشق وبموت في حاجه اسمها تامر حسني بجد يا جماعه بنيادم محترم...

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