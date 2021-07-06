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تعميم قضائي يحدد ضابطًا هامًا في الدعاوي الخاصة بالحضانة والنفقة

منذ 27 دقيقة
1506
تعميم قضائي يحدد ضابطًا هامًا في الدعاوي الخاصة بالحضانة والنفقة

نايف السالم (صدى):
حدد تعميم قضائي ضابطا هامًا في الدعاوي المتجددة "حضانة، زيارة، نفقة" والتي يعاد رفعها عن حدوث تغيرات فعلية في ظروف الوقائع وكيفية عمل القاضي للحد من تكرار الدعاوى.

وتتضمن كثرة الطلبات بقيد الدعاوى فيما يمكن أن يسمى بـ "الدعاوى المتجددة" ومسائل محددة كالحضانة والزيارة ونحوها، وعقب دراسة الموضوع تبين أنه لا يسوغ نظامًا تحديد مدة معينة يمنع قبلها إعادة رفع الدعوى في الوقائع المتغيرة.

ويمكن معالجة تدفق القضايا في ذلك عن طريق الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيها في حال عدم ثبوت تغير الواقعة، مع تعزير مدعي تغير الواقعة إذا ظهر أنه ادعى بذلك كيدا.

 

حضانة
زيارة
نفقة
تعميم قضائي
الدعاوى المتجددة

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
مبروك
محمدالزهراني
ايش التفاصيل الجديدة اللي أضافها موقعكم؟؟
جازي
انتشار الفقر في اي دولة يؤدي الى ارتكاب الجرائم
الرمز
انا اول مره اعرف ان مسيلمه له احفاد,يازائر النهارواخشا ان تكون انت منهم اوغايرعلى ميسلمه,
راي
شكرايا ابو مشعل على النصيحه ليه ماتنصح الروقي والذايدي والجماز والا ذولاك وانت مصبكم واحد ,,,

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