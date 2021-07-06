أول ظهور لـ"مودل روز" بعد خضوعها لعملية تجميل في عينيها "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
خضعت مودل روز لعملية تجميل، لإزالة طبقة من جلد جفونها، من أجل توسيع عينيها.
وظهرت مودل روز في مقطع فيديو، بعد إجراء العملية، قائلة: "ذهبت للدكتور وكنت أنوي أن يوسيع عينيّ، فلم يرضَ سوى بإزالة الجلد الزائد في جفوني، وأنا مستيقظة، لكنه وضع لي بنج موضعي".
ووجهت مودل روز رسالة لمتابعيها تقول فيه إن العملية كانت بسيطة وسهلة، وحول الأعراض الجانبية للعملية، أوضحت: "ممكن يحدث لها انتفاخ في العين أو خطوط، مرت سنين وأنا أخضع لهذه العملية، ولكني كنت خائفة منها".
ولفتت إلى أنها لو قالت لوالدتها لرفضت خضوعها للعملية خوفا عليها، مبينة: "العملية ليس فيها ألم سوى من ناحية حاجبَي، كأنها مشدودة".