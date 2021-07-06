صور تذكارية نادرة لبنات وشقيقات ملك مصر "فاروق الأول"

القاهرة (صدى):
سجلت صور تذكارية نادرة ملامح بنات وشقيقات ملك مصر الراحل، الملك فاروق الأول، وهن في عمر الطفولة، أي قبل أكثر من 70 عاما.
وظهرت ابنتا الملك فاروق، الأميرتان فريال وفوزية، في إحدي الصورة أثناء لهوهما في حديقة قصر المنتزه العريق أربعينيات القرن الماضي، وكان ذلك بصحبة الأميرة فريدة، زوجة الملك فاروق الأولى.
ولم تكن الأميرتان فريال وفوزية هما فقط بنات الملك فاروق، حيث كانت لديهما شقيقة أخرى تدعى فادية، وكان إنجاب الأميرات الثلاثة بعد قصة حب جمعت الأميرة فريدة بالملك فاروق، وانتهت بالزواج عام 1938م، لكن هذا الزواج تحطم عام 1948م، إثر خلافات كبيرة بينهما، ومن بينها عدم إنجابها وريثًا للعرش.
أما الصورة الأخرى فوثقت شقيقات الملك، وهن الأميرات فوزية، وفايزة، وفائقة، بالإضافة للأميرة فتحية التي كانت تصغرهم سنًا في تلك الفترة، أما الصورة الثالثة فكانت للأميرة فوزية، وهي تحمل ابنتها الأميرة "شاهناز" أثناء تواجدهما في إيران.
وكانت الأميرة فوزية هي أكبر شقيقاتها، وتزوجت عام 1938م من ولي العهد الإيراني، الأمير محمد رضا بهلوي، لكن هذا الزواج انتهى عام 1948م بعدما شهدت فصول زواجها الكثير من الخلافات مع عائلة زوجها، وفي عام 1949م تزوجت من الدبلوماسي المصري ذو الأصول الشركسية، العقيد إسماعيل شيرين.
يذكر أن الملك فاروق هو الابن الأكبر لوالديه الملك فؤاد الأول والملكة نازلي، كما كان له إخوة غير أشقاء من زوجة أبيه الأميرة "شيوه كار" التي طلقها الملك فؤاد في عام 1898م، وهما الأمير إسماعيل بن فؤاد الأول والذي توفي في سنة 1897م، وكان عمره وقت وفاته أقل من سنة، والأميرة فوقية بنت فؤاد الأول.