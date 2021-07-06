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أفق تعاونية مستقبلية بين "تعارفوا" و "جاهز"

منذ 12 ساعة
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أفق تعاونية مستقبلية بين "تعارفوا" و "جاهز"

سعيد العجل (صدى):
بحث الدكتور سعود المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري مع الأستاذ حمد البكر الرئيس التنفيذي لشركة "جاهز"أوجه التعاون بين المركز وشركة «جاهز» المنصة السعودية الرائدة في مجال توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم وفد مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري إلى مقر شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز"

وجرى خلال الزيارة اطلاع الوفد الزائر على مهام إدارات وأقسام "جاهز" ومعرفة آليات العمل في المنصة السعودية المتخصصة في توصيل الطعام والطلبات من المتاجر إلى المستهلكين.

بعد ذلك عقد اجتماع تعاوني أوضح فيه الدكتور سعود المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري أن المركز متخصص في تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي والأسري وفق أسس علمية مهنية، بهدف تحقيق الريادة والتميز في مجال الخدمات الإرشادية النفسية والاجتماعية والأسرية في المملكة العربية السعودية، وأكد المصيبيح أن شعار المركز هو "جودة الحياة في أسرة سعيدة".

من جانبه قال الأستاذ يوسف القبلان المستشار الأداري بمركز تعارفوا: إن المركز يهتم بالمشكلات والحاجـات النفسية والاجتماعيـة والتربوية والأسرية ودراستها وتقييمهـا، وطـرح نمـاذج التعامل معهـا بنشر ثقافة الاستشارات النفسية والاجتماعية، وتعميق الفهـم السـوي في التعامل مع الحياة والتوعية العامة بالقضايا الحياتية الهامة، كذلك يقدم المركز ورش العمل المتخصصة لتطوير بيئات العمل بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين، وتنمية المهارات.

بعدها قدمت الدكتورة نجوى الثقفي المديرة التنفيذية لمركز "تعارفوا" عرضا تعريفيا بالمركز وأهدافه وبرامجه وأنشطته والإنجازات التي تحققت في عامي 2020 م و2021م.

كما تحدث الدكتور ماجد المالكي رئيس وحدة المستشارين بمركز "تعارفوا" عن المبادرة التطوعية التي قدمها المركز خلال فترة الحجر والمتمثلة في تقديم الاستشارات مجانا، واستعرض الأرقام الإحصائية التي حققتها المبادرة التطوعية.

وفي ختام الاجتماع أثنى الأستاذ حمد البكر الرئيس التنفيذي لشركة "جاهز" على ما شاهده وسمعه عن مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، والخدمات الجليلة التي يقدمها المركز في مجالات الأسرة والمجتمع، مؤكدا على أهمية التعاون المستقبلي مع المركز والاستفادة من خدمات المركز الإرشادية في بيئة العمل في شركة "جاهز".

توطين الصناعات - الخبر الإلحاقي (Final)

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
صالح عبدالله ناصر
بصراحة مرابط انسان خلوق ولاعب مجتهد وكل من شاهده في الملاعب السعودية يحبه بدون الميول الكروية لأي نادي اما ماقاله عن مملكة الحزم فهي...
صالح عبدالله ناصر
بصراحة مرابط انسان خلوق ولاعب مجتهد وكل من شاهده في الملاعب السعودية يحبه بدون الميول الكروية لأي نادي اما ماقاله عن مملكة الحزم فهي...
مبادره الطنجره المستديره
تأخر قليلا
صالح عبدالله ناصر
بصراحة مرابط انسان خلوق ولاعب مجتهد وكل من شاهده في الملاعب السعودية يحبه بدون الميول الكروية لأي نادي اما ماقاله عن مملكة الحزم فهي...

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