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بالفيديو.. استشاري نفسي: ترك الطفل بمفرده في المنزل مع الإنترنت خطر

منذ 27 دقيقة
1387
بالفيديو.. استشاري نفسي: ترك الطفل بمفرده في المنزل مع الإنترنت خطر

أميرة خالد (صدى):
تحدث الدكتور مشعل العقيل، استشاري الطب النفسي، عن خطورة ترك الطفل بمفرده في المنزل مع وجود شبكة الإنترنت دون أخذ الاحتياطات والتوعية اللازمة.

وقال "العقيل" أن وجود الطفل مع شبكة الإنترنت لا يعتبر مأمن دون أخذ الاحتياطات والتوعية اللازمة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون العلاقة بين الأبوين مع الطفل تكون قائمة على الشفافية والاستماع الآمن وزرع شعور دعمه.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك اتفاق فيما يتعلق باستخدام الجوال للانترنت والألعاب الإلكترونية مثل تحديد عدد ساعات معينة وأماكن معينة لاستخدامه داخل المنزل ويفترض أن يثقف الوالدين نفسهم بهذه الجوانب من أجل أطفالهم"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأكد على ضرورة أن ينتبه الوالدين لمعرفة المواقع المحظور استخدامها وتغيير الإعدادت الخاصة بها وتوعية الأطفال لوجود بعض الممارسات الغير صحية عبر الإنترنت مثل طلب الصور من الأطفال أو تسجيل فيديو لهم.

وأكد الاستشاري النفسي أن منع الأطفال من الأجهزة الإلكترونية ليس حلاً بل سيولد مشاكل من نواحي أخرى لذا يجب معرفة كيفية التعامل مع المشكلة فالألعاب الإلكترونية صارت جزء أساسي من حياتهم.

 

الأطفال
التوعية
الإنترنت
الشفافية
الألعاب الإلكترونية

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
دارت الدنيا واتى وقت حسابهم صغيرا او كبير وباقي من المهله شهرين فاين العاقل منهم
أبو عبد الرحمن ✍️
سيارات غالية الثمن يوجد بها خلل مصنعي قد يؤدي لحوادث مؤلمة
ابو عمير
اخبارك قديمه يبيلها فرمته النصر مسجل ومسدد ومنتهي وبيدقم خشمك
مسالم
بالرغم من كل التحفظات الا انهن على الاقل واضحات.. ولسن مثل من تدعي انها بنت كذا وكذا وفي الخفاء تفعل الفضائح والبلاوي... وييجي ابله...
حمير
الجدير بالذكر ان نصف قحطان من عبيده و هي ابنة الزير سالم

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