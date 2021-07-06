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كلاب ضالة تهاجم امرأة
منذ 3 ساعات
1081
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. هذي نتيجة اللعب مع الكبار ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الشكوى لله ، يا بنت الحلال هذي ناقه من جِرش العراقيب ، ماهي قطوه تلاعبينها كذا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد كل حرامي ومحتال نصاب ..
dfs
والله ما فكرت اتابعهم وتفاهاتهم
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