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القرد رايق معه

منذ 3 ساعات
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التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. هذي نتيجة اللعب مع الكبار ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الشكوى لله ، يا بنت الحلال هذي ناقه من جِرش العراقيب ، ماهي قطوه تلاعبينها كذا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد كل حرامي ومحتال نصاب ..
dfs
والله ما فكرت اتابعهم وتفاهاتهم

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