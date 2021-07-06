كلينتون: الملك فهد القائد الوحيد الذي أراد منا التدخل في البوسنة "فيديو"

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو لقاء نادر للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، يشيد فيه بموقف الملك فهد بن عبدالعزيز–رحمه الله– تجاه البوسنة.
وقال بيل كلينتون في الفيديو النادر:"الملك فهد هو القائد الوحيد الذي أراد منا التدخل في البوسنة،
ليسوا عرب وليسوا أثرياء ولم يكن لهم قوة، ولكن كانوا إخوانه المسلمين وكانوا يتعرضون للظلم في أوروبا".
وكان بيل كلينتون ذكر في تصريحات له بعد وفاة الملك فهد، أنه وزوجته السيناتور هيلاري كلينتون، شعران بالحزن الشديد لنبأ وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز-طيب الله ثراه-.
وأوضح أن الملك فهد كان قائداً قوياً يتمتع برؤيا ثاقبة وقد أقمنا معه علاقة وثيقة جداً، وأنني ممتن للقيادة التي وفرها خلال فترة عاصفة من تاريخ الشرق الأوسط وخصوصاً الدعم الذي قدمه لجهودي لوقف التطهير العرقي في البوسنة والهرسك.
وأشار:"لقد لعبت قيادة الملك فهد الثابتة دوراً حيوياً في وقت صعب في العلاقات الأمريكية - السعودية وأنني على ثقة بأننا سنتمكن من معالجة جميع التحديات المقبلة بطريقة نشطة وصادقة وإيجابية مع خلفه الملك عبدالله".