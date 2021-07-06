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كلينتون: الملك فهد القائد الوحيد الذي أراد منا التدخل في البوسنة "فيديو"

منذ ساعة
1850
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كلينتون: الملك فهد القائد الوحيد الذي أراد منا التدخل في البوسنة "فيديو"

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو لقاء نادر للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، يشيد فيه بموقف الملك فهد بن عبدالعزيز–رحمه الله– تجاه البوسنة.

وقال بيل كلينتون في الفيديو النادر:"الملك فهد هو القائد الوحيد الذي أراد منا التدخل في البوسنة،

ليسوا عرب وليسوا أثرياء ولم يكن لهم قوة، ولكن كانوا إخوانه المسلمين وكانوا يتعرضون للظلم في أوروبا".

وكان بيل كلينتون ذكر في تصريحات له بعد وفاة الملك فهد، أنه وزوجته السيناتور هيلاري كلينتون، شعران بالحزن الشديد لنبأ وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز-طيب الله ثراه-.

وأوضح أن الملك فهد كان قائداً قوياً يتمتع برؤيا ثاقبة وقد أقمنا معه علاقة وثيقة جداً، وأنني ممتن للقيادة التي وفرها خلال فترة عاصفة من تاريخ الشرق الأوسط وخصوصاً الدعم الذي قدمه لجهودي لوقف التطهير العرقي في البوسنة والهرسك.

وأشار:"لقد لعبت قيادة الملك فهد الثابتة دوراً حيوياً في وقت صعب في العلاقات الأمريكية - السعودية وأنني على ثقة بأننا سنتمكن من معالجة جميع التحديات المقبلة بطريقة نشطة وصادقة وإيجابية مع خلفه الملك عبدالله".

 

بيل كلينتون
البوسنة
لقاء نادر
الملك فهد بن عبدالعزيز

التعليقات

طقها الحقها
طقها الحقها عدد التعليقات : 216
منذ ساعة
كلينتون صحيح قالله الملك فهد تدخل ووافق
مبادره الطنجره المستديره
مبادره الطنجره المستديره عدد التعليقات : 216
منذ دقيقة
تأخر قليلا

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أحدث التعليقات

صالح عبدالله ناصر
بصراحة مرابط انسان خلوق ولاعب مجتهد وكل من شاهده في الملاعب السعودية يحبه بدون الميول الكروية لأي نادي اما ماقاله عن مملكة الحزم فهي...
مبادره الطنجره المستديره
تأخر قليلا
صالح عبدالله ناصر
بصراحة مرابط انسان خلوق ولاعب مجتهد وكل من شاهده في الملاعب السعودية يحبه بدون الميول الكروية لأي نادي اما ماقاله عن مملكة الحزم فهي...
شمس الحقيقة
طيب اللي فكة وماسيطر علية وش وضعه
راي
ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء ,بما فعل العصات منهم,,ياتركي .بكرا بكرا لاشالوك بلقبر ادفنوك ,,,اوجاك من يسئل ولم له جواب كلم شيرهان يمكن...

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