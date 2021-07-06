فوائد عرق السوس في مكافحة كورونا والالتهابات والدهون الزائد

أميرة خالد (صدى):
أكد علماء من مستشفى جامعة إيسن أن حمض الجلسرهيزيك، الموجود بكميات كبيرة في جذر عرق السوس، يمكنه القضاء على أخطر الفيروسات ومنها "كورونا".
وأضافوا أن الدراسات أثبتت أن هذه المادة تحد من تأثير فيروس "كورونا" في 97% من الحالات، كما أنها تقلل من كمية الالتهاب في الجسم، كما تساهم في الوقاية من الاكتئاب.
كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تمنع تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
ويساعد عرق السوس أيضا في خفض مستوى الكولسترول ،والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، وعلاج مشاكل الهضم، و الوقاية من سرطان الثدي، و علاج الالتهابات الجلدية، والبرد والإنفلوانزا.
ويحذر العلماء من الإفراط في تناوله لأن تناوله بكثرة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ونقص البوتاسيوم.