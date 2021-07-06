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شركة "أودي" الألمانية تستعرض مواصفات RS 7 Sportback

منذ ساعة
1293
شركة "أودي" الألمانية تستعرض مواصفات RS 7 Sportback

أميرة خالد (صدى):
استعرضت شركة "أودي" الألمانية القدرات والإمكانيات العالية التي تتمتع بها النسخة Audi RS 7 Sportback من خلال حزمة فنية عالية الأداء ذات طابع رياضي فريد.

وتتمتع RS 7 بمحرك ثماني الاسطوانات من طراز V8 سعة 4000 سي سي تيربو، مع سرعة قصوى تصل إلى 280 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات.

وتتسم أيضًا بوجود محرك من 8 اسطوانات أيضًا ولكن مع قدرات Hybrid Turbos LM990، و نظام عادم من طراز MG Motorsport رباعي الأداء.

كما تتميز بقوة الأحصنة و التي بلغت 1050 حصان، مع 1200 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه الامكانيات القوية تتمكن السيارة في تحقيق قوة انطلاق من النقطة حتى تصل إلى سرعة 200 كيلومتر خلال 4.63 ثانية.

وعن تصميمها الخارجي، فتتمتع السيارة بمصابيح أمامية حادة تتسم بالشراسة مع مصابيح خلفية انسيابية وشبكات أمامية باللون الأسود مع شعار "أودي".

وترتكز أيضًا على عجلات رياضية كبيرة الحجم تدعمها جنوط معدنية مروحية الشكل ويمكن رؤية علبة المكابح الحمراء من وراء تلك الأضلاع المميزة و التي تجمع بين اللون الفضي اللامع والأسود.

سيارات
شركة أودي
عجلات رياضية
طابع رياضي
سيارة RS 7

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. هذي نتيجة اللعب مع الكبار ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الشكوى لله ، يا بنت الحلال هذي ناقه من جِرش العراقيب ، ماهي قطوه تلاعبينها كذا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد كل حرامي ومحتال نصاب ..
dfs
والله ما فكرت اتابعهم وتفاهاتهم

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