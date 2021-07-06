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العقل نعمة

منذ 5 ساعات
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التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
يارب أرفع هذه الغمة عن هذه الأمةوعن سائر بلاد العالمين.
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين..آمين..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وراح على حساب قرادته ..
.فكر آخر
عشان 700 جنيه مايعادل 300 ريال تغدر بخويك وتزهق روحه !!! قذر

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