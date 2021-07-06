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رجل يتعرض للدغة ثعبان أثناء جلوسه على المرحاض 

منذ ساعة
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رجل يتعرض للدغة ثعبان أثناء جلوسه على المرحاض 

فيينا (صدى):
هاجم ثعبان مسن نمساوي في مرحاض شقته، حيث لدغه  في منطقة حساسة بعد  هروبه عبر مصرف المياه بمدينة جراتس الجنوبية.

وقفز المسن الستيني على قدميه أثناء قضاء حاجته عندما شعر بقرصة في منطقة حساسة، حيث أجرى اتصالا هاتفيا برجال الشرطة الذين حضروا الشقة المذكورة برفقة خبير محلي في الزواحف من أجل إخراج الثعبان من مخبأه بالمرحاض، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

ونقل المسن إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت له بسبب لدغة الثعبان، كما تبين أن الثعبان لم يكن ساما ولكن هناك خوفا من تسبب اللدغة العدوى من البكتيريا الموجودة في المرحاض.

 

 

 

المستشفى
ثعبان
النمسا
الحمام
المرحاض
قرصة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130219
منذ 53 دقيقة
هههههههههههههههههههههه ..

.. مقرود هاالشيبه ومحروود ..

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أحدث التعليقات

dfs
والله ما فكرت اتابعهم وتفاهاتهم
جاسم
دارت الدنيا واتى وقت حسابهم صغيرا او كبير وباقي من المهله شهرين فاين العاقل منهم
أبو عبد الرحمن ✍️
سيارات غالية الثمن يوجد بها خلل مصنعي قد يؤدي لحوادث مؤلمة
ابو عمير
اخبارك قديمه يبيلها فرمته النصر مسجل ومسدد ومنتهي وبيدقم خشمك
مسالم
بالرغم من كل التحفظات الا انهن على الاقل واضحات.. ولسن مثل من تدعي انها بنت كذا وكذا وفي الخفاء تفعل الفضائح والبلاوي... وييجي ابله...

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