رجل يتعرض للدغة ثعبان أثناء جلوسه على المرحاض 

فيينا (صدى):
هاجم ثعبان مسن نمساوي في مرحاض شقته، حيث لدغه في منطقة حساسة بعد هروبه عبر مصرف المياه بمدينة جراتس الجنوبية.
وقفز المسن الستيني على قدميه أثناء قضاء حاجته عندما شعر بقرصة في منطقة حساسة، حيث أجرى اتصالا هاتفيا برجال الشرطة الذين حضروا الشقة المذكورة برفقة خبير محلي في الزواحف من أجل إخراج الثعبان من مخبأه بالمرحاض، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ونقل المسن إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت له بسبب لدغة الثعبان، كما تبين أن الثعبان لم يكن ساما ولكن هناك خوفا من تسبب اللدغة العدوى من البكتيريا الموجودة في المرحاض.