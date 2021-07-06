"الجابر" يحقق أمنية مشجعة هلالية طلبت مقابلته ويعطيها هدية خاصة "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
حقق رئيس ولاعب نادي الهلال السابق، سامي الجابر، أمنية مشجعة من ذوي الاحتياجات الخاصة "يارا" كانت تتمنى مقابلته.
وكتبت يارا منذ عدة أيام، قائلة:"أنا أحبك عمو سامي وأمنية حياتي أقابلك لأنك أسطورتنا وكلنا نقتدي فيك وبأخلاقك".
وعلق سامي الجابر على تغريدة "يارا"، قائلا:"وأنا أحبك يا قلب عمو سامي. ويا سعدي إني أقابلك أول ما أرجع الرياض إن شاء الله.. بتواصل معك وعطيني رقمك يا روح الهلال".
وقام سامي الجابر باستقبال المشجعة الهلالية يارا، وأعطاها هدية خاصة عبارة عن عدة قمصان لنادي الهلال بألوان مختلفة تحمل الرقم 9 وأسماء سامي الجابر وروح الهلال.