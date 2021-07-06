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"الجابر" يحقق أمنية مشجعة هلالية طلبت مقابلته ويعطيها هدية خاصة "فيديو"

منذ 37 دقيقة
1718
"الجابر" يحقق أمنية مشجعة هلالية طلبت مقابلته ويعطيها هدية خاصة "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
حقق رئيس ولاعب نادي الهلال السابق، سامي الجابر، أمنية مشجعة من ذوي الاحتياجات الخاصة "يارا" كانت تتمنى مقابلته.

وكتبت يارا منذ عدة أيام، قائلة:"أنا أحبك عمو سامي وأمنية حياتي أقابلك لأنك أسطورتنا وكلنا نقتدي فيك وبأخلاقك".

وعلق سامي الجابر على تغريدة "يارا"، قائلا:"وأنا أحبك يا قلب عمو سامي. ويا سعدي إني أقابلك أول ما أرجع الرياض إن شاء الله.. بتواصل معك وعطيني رقمك يا روح الهلال".

وقام سامي الجابر باستقبال المشجعة الهلالية يارا، وأعطاها هدية خاصة عبارة عن عدة قمصان لنادي الهلال بألوان مختلفة تحمل الرقم 9 وأسماء سامي الجابر وروح الهلال.

سامي الجابر
نادي الهلال
هدية
ذوي الاحتياجات
مشجعة

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أحدث التعليقات

جاسم
دارت الدنيا واتى وقت حسابهم صغيرا او كبير وباقي من المهله شهرين فاين العاقل منهم
أبو عبد الرحمن ✍️
سيارات غالية الثمن يوجد بها خلل مصنعي قد يؤدي لحوادث مؤلمة
ابو عمير
اخبارك قديمه يبيلها فرمته النصر مسجل ومسدد ومنتهي وبيدقم خشمك
مسالم
بالرغم من كل التحفظات الا انهن على الاقل واضحات.. ولسن مثل من تدعي انها بنت كذا وكذا وفي الخفاء تفعل الفضائح والبلاوي... وييجي ابله...
حمير
الجدير بالذكر ان نصف قحطان من عبيده و هي ابنة الزير سالم

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