نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتضبط 83 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

منذ 14 ساعة
1444
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتضبط 83 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

سعيد العجل (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 5/يوليو/2021م، 1744 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة، وضبط 83 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 23 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
يارب أرفع هذه الغمة عن هذه الأمةوعن سائر بلاد العالمين.
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين..آمين..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وراح على حساب قرادته ..
.فكر آخر
عشان 700 جنيه مايعادل 300 ريال تغدر بخويك وتزهق روحه !!! قذر

أخر الأخبار

شركة "أودي" الألمانية تستعرض مواصفات RS 7 Sportback
شركة "أودي" الألمانية تستعرض مواصفات RS 7 Sportback
منذ 5 دقائق 1075
بالصور .. ميار الببلاوي تفضح أطباء : كنت بنزف وبموت وقالولي استني 5 ساعات
بالصور .. ميار الببلاوي تفضح أطباء : كنت بنزف وبموت وقالولي استني 5 ساعات
منذ 15 دقيقة 274
القبض على مواطن رَوَّع مرتادي مهرجان في القصيم بـ "مسدس لعبة"
القبض على مواطن رَوَّع مرتادي مهرجان في القصيم بـ "مسدس لعبة"
منذ 23 دقيقة 1348
ضبط مواطن و9 مقيمين لارتكابهم جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة في الرياض
ضبط مواطن و9 مقيمين لارتكابهم جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة في الرياض
منذ 30 دقيقة 1463
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم 
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم 
منذ 32 دقيقة 1633
بيسنيك هاسي يطلب من إدارة الأهلي تدعيم صفوف الفريق
بيسنيك هاسي يطلب من إدارة الأهلي تدعيم صفوف الفريق
منذ 37 دقيقة 1471
كلمة تمنع هاتف آيفون من الاتصال بشبكة "واي فاي"
كلمة تمنع هاتف آيفون من الاتصال بشبكة "واي فاي"
منذ 53 دقيقة 1633
ضبط قائد مركبة قطع الإشارة عمدًا في جدة
ضبط قائد مركبة قطع الإشارة عمدًا في جدة
منذ ساعة 1638
«الصحة»‏: تسجيل 1277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»‏: تسجيل 1277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1722
وزير الرياضة: أكبر بعثة سعودية في تاريخ الأولمبياد تتواجد في "طوكيو 2020"
وزير الرياضة: أكبر بعثة سعودية في تاريخ الأولمبياد تتواجد في "طوكيو 2020"
منذ ساعة 1806