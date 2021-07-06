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رفاه اليوسف: نقلة نوعية للتدريب الأكاديمي فـي منشآت تجمع الرياض الصحي الأول

منذ 15 ساعة
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رفاه اليوسف: نقلة نوعية للتدريب الأكاديمي فـي منشآت تجمع الرياض الصحي الأول

بدر الحارثي (صدى):
اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ستة برامج مكتملة في تجمع الرياض الصحي الأول في النصف الأول من العام 2021، كبرامج تدريبية وتعليمية بعد تحقيق معايير الإعتماد البرامجي الخاصة بها.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي د. رفاه اليوسف انه تم إعتماد برنامج دبلوم تمريض الرعاية الصحية المنزلية، وبرنامج التخصص الدقيق في مجال القسطرة القلبية التداخلية، وبرنامج التخصص الدقيق في مجال جراحة العمود الفقري، وتم تحويل برنامج العناية المركزة من برنامج مشترك إلى برنامج مكتمل وزيادة الطاقة الاستيعابية التدريبية، وتحويل برنامج إصلاح الأسنان من برنامج مشترك إلى مكتمل في مستشفى الملك سلمان، كما تم إعتماد إضافة المقررات التدريبية إلى البرامج المكتملة التالية (طب النساء والولادة - الجراحة العامة - الطب الباطني) وتم دمجها بين جميع منشآت "التجمع الأول".

وقالت اليوسف بأن الإعتماد المؤسسي والبرامجي في منشآت "التجمع الأول"؛ يهدف الى تسخير كافة الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي في منشآتنا يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

يذكر أن الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية حصلت موخراً على إعتماد 58 برنامجًا تدريبيًّا من الهيئة في العديد من برامج الإختصاص وبرامج الزمالة، ليبلغ إجمالي عدد المتدربين 861 متدرب.

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
يارب أرفع هذه الغمة عن هذه الأمةوعن سائر بلاد العالمين.
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين..آمين..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وراح على حساب قرادته ..
.فكر آخر
عشان 700 جنيه مايعادل 300 ريال تغدر بخويك وتزهق روحه !!! قذر

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