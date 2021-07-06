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كلمة تمنع هاتف آيفون من الاتصال بشبكة "واي فاي"

منذ 26 دقيقة
1519
كلمة تمنع هاتف آيفون من الاتصال بشبكة "واي فاي"

وكالات (صدى):
كشف باحث عن كلمة يمكن أن تمنع هاتف "آيفون" الخاص بك من الاتصال بشبكة "واي فاي حيث حدد سلسلة معينة من الأحرف التي، عند استخدامها لاسم شبكة "واي فاي"، ستعطل تماما قدرة "آيفون" على الاتصال بالإنترنت.

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من الكشف عن اسم "واي فاي" آخر مشابه قادر على إثارة الخلل الغريب. ومع ذلك، فإن هذا الخلل الأخير أكثر إزعاجا، حيث لا يوجد حاليا حل للمشكلة.

وأوضح الباحث كارل شو، أن اسمي شبكة "واي فاي"، كلاهما يدمر قدرة جهاز "آيفون" الخاص بك على الاتصال بالإنترنت،وبعد الاتصال بالشبكة، سيعيد "آيفون" تشغيل نفسه على الفورش. وعند إعادة تشغيله، سيُبدّل مفتاح تبديل "واي فاي"يله قائمة ا سببشدات إلى "إيقاف"، ولن تتمكن من إعادة تشغيله مرة أخرى. ويعمل النقر فوق الرمز لمدة ثانية - قبل أن يعود على الفور إلى وضع "إيقاف التشغيل".

وأضاف أن الأمر لن يقتصر على استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول فحسب، ولكن نظرا لتعطيل "واي فاي" لديك، ستفقد عددا من ميزات "آيفون" المفيدة، بما في ذلك AirDrop وAirPlay.

ويبدو أن آبل تعمل على إصلاح هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي، فإن الأمر يستحق تغيير أي شبكات "واي فاي" بها رموز ٪ في أسمائها.

واي فاي
ايفون
الاتصال بالشبكة

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