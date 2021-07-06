بالصور .. ميار الببلاوي تفضح أطباء : كنت بنزف وبموت وقالولي استني 5 ساعات

القاهرة (صدى):
روت الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي، ما حدث معها في أحد المستشفيات عقب إصابتها بكسر في أصابع القدم وتعرضها لنزيف على إثر ذلك.
وذكرت أن باب دولاب سقط على قدمها مما أدى إلى كسر في 4 أصابع وحدوث نزيف، وعندما ذهبت إلى المستشفى تعامل الأطباء معها بشكل عادي برغم أنها تعاني من نزيف وتشعر كأنها ستموت.
وتابعت على حسابها بموقع "فيسبوك":"أول ما وصلت المستشفى، لاقيتني باتعامل عادي جدًا، رغم إني كنت بنزف، وقالوا استني طبيب الجراحة لسه هيجي بعد 5 ساعات، فخلعت الماسك وقلت لهم أنا ميار الببلاوي ها تتعدلوا معايا ولا أعمل إيه".
وأضافت :"قلت لهم هاعمل لايف حالًا وأقول اللي بيحصل معايا ده أنا بموت، لاقيت الموضوع اختلف تمامًا وخدت بنج وعالجوني، والدكتور اللي كان هايجي بعد 5 ساعات جه في خلال 10 دقايق".
واستنكرت الفنانة إهمال الأطباء وتصرفاتهم معها برغم أنها كانت تنزف بشدة خاصة وأنها تأخذ علاج سيولة خاص بالقلب، مضيفة أنها لا تزال تلازم الفراش بعد أن منعها الأطباء من الحركة بسبب إصابتها، مقدمة الشكر لكل الذين سألوا عنها وتمنوا الشفاء لها.